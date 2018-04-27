В Совете Федерации предложили помощь в подготовке нового атласа мира

«Это очень правильное предложение, которое для Крыма имеет особую актуальность. При необходимости Совет Федерации готов подключиться, оказать содействие», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора.

Цеков напомнил, что Крым долгие годы страдал от волюнтаристских решений Киева по переименованию целого ряда местностей и населенных пунктов, а также улиц крупнейших городов.

«Но для нас это суть истории Крыма, наша историческая правда, и все, что делала Украина в этом направлении, преследовало своей целью искажение этой правды», — отметил он.

Парламентарий считает, что создание такого атласа будет способствовать, в том числе и патриотическому воспитанию.