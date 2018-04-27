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В Совете Федерации предложили помощь в подготовке нового атласа мира
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В Совете Федерации предложили помощь в подготовке нового атласа мира 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в пятницу заявил о готовности верхней палаты парламента при необходимости оказать содействие и поддержку созданию нового географического атласа мира.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать атлас мира, не искажающий «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов.
«Это очень правильное предложение, которое для Крыма имеет особую актуальность. При необходимости Совет Федерации готов подключиться, оказать содействие», — цитирует РИА «Новости» слова сенатора.
Цеков напомнил, что Крым долгие годы страдал от волюнтаристских решений Киева по переименованию целого ряда местностей и населенных пунктов, а также улиц крупнейших городов.
«Но для нас это суть истории Крыма, наша историческая правда, и все, что делала Украина в этом направлении, преследовало своей целью искажение этой правды», — отметил он.
Парламентарий считает, что создание такого атласа будет способствовать, в том числе и патриотическому воспитанию.
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