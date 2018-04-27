Ещё
Первый канал покажет «Евровидение»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый канал покажет «Евровидение» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый канал будет транслировать песенный конкурс «Евровидение-2018» 8, 10 и 12 мая. Об этом сообщили в дирекции Общественных связей телеканала, передает РИА «Новости».
"Первый канал представляет трансляции конкурса песни Евровидение-2018, который в этом году впервые пройдет в Португалии", — говорится в сообщении.
8 мая пройдет первый полуфинал конкурса, 10 мая — второй, а 12 мая состоится финал «Евровидения». Трансляция 8 мая начнется в 23.30, 10 и 12 мая — в 22.00.
Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break. В 2017 году, когда конкурс проходил в Киеве, Служба безопасности Украины отказалась пускать российскую исполнительницу на территорию страны. Первый канал принял решение не транслировать «Евровидение».
Ранее сообщалось, что «Евровидение» изменило правила подсчета голосов.
Газета.Ru: последние новости
В Крыму ответили на критику Киева в адрес украинцев за отдых на полуострове Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев Кабмин Украины одобрил запрет транзита российских судов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски86
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт44
Майские пенсии доставят по особому графику114
США обратились к России с пожеланием475
Германия не готова испортить отношения с Россией61
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение