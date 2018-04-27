В Совфеде готовы помочь подготовке нового географического атласа мира

"Это очень правильное предложение, которое для Крыма имеет особую актуальность. При необходимости Совет Федерации готов подключиться, оказать содействие", — сказал Цеков.

Как отметил сенатор, создание такого атласа будет способствовать, в том числе и патриотическому воспитанию.

Цеков подчеркнул, что Крым долгие годы страдал от волюнтаристских решений Киева по переименованию целого ряда местностей и населенных пунктов, а также улиц крупнейших городов полуострова.