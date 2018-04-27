Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады по Крымскому мосту 

Заявления депутата Верховной рады Рефата Чубарова о том, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции», лишены смысла. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, сообщает RT.
«У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю», — сказал парламентарий.
Он указал, что контрибуцию платят побеждённые в вооруженном конфликте страны, а РФ и Украина не находились в состоянии войны. Поэтому, по словам Бальбека, все заявления Чубарова «из разряда тестов на психическое расстройство».
Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещён в РФ) Рефат Чубаров предложил создать для эксплуатации Крымского моста «специальный международный консорциум». Россия, по его словам, должна была бы передать этому «консорциуму» право на эксплуатацию моста в качестве «контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине».