Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады по Крымскому мосту

«У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю», — сказал парламентарий.

Он указал, что контрибуцию платят побеждённые в вооруженном конфликте страны, а РФ и Украина не находились в состоянии войны. Поэтому, по словам Бальбека, все заявления Чубарова «из разряда тестов на психическое расстройство».