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На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции»
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На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции». Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель», передает РИА «Новости».
По его словам, Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.
"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине", — сказал Чубаров.
Также депутат Рады предложил отслеживать и «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» каждому человеку, который въезжает по нему в Крым.
Ранее в Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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