На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

По его словам, Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.

"Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине ", — сказал Чубаров.

Также депутат Рады предложил отслеживать и «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» каждому человеку, который въезжает по нему в Крым

Ранее в Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым.