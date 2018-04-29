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В Киеве заявили, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии
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В Киеве заявили, что дивизия СС «Галичина» была лучше Красной армии 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Дивизия СС «Галичина», воевавшая в годы войны на стороне нацистской Германии, в выгодную сторону отличалась от Красной армии, об этом заявил глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович.
"Мобилизованных в дивизию «Галичина» обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян", — написал Вятрович в Facebook.
В то же время, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания «Галичины», глава ИНП выразил мнение, что такое событие не должно праздноваться на Украине. «В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо», — считает он.
Владимир Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым» Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.
Дивизию СС «Галичина» создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная Армия разгромила это соединение возле города Броды.
На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что «Галичина» боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.
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