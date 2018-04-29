«Дивизия СС „Галичина“ была лучше Красной армии»

Дивизия СС "Галичина", воевавшая в годы войны на стороне нацистской Германии , в выгодную сторону отличалась от Красной армии, об этом заявил глава украинского Института национальной памяти (ИНП) Владимир Вятрович

"Мобилизованных в дивизию "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу. Но это не из любви немцев к украинцам — они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых было меньше, чем у россиян", — написал Вятрович в Facebook.

В то же время, комментируя шествие во Львове в честь годовщины создания "Галичины", глава ИНП выразил мнение, что такое событие не должно праздноваться на Украине . "В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково — как пушечное мясо", — считает он.

Владимир Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, а также были снесены многие памятники.

Дивизию СС "Галичина" создали в 1943 году на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная Армия разгромила это соединение возле города Броды.

На Украине к дивизии относятся неоднозначно: некоторые политические силы утверждают, что "Галичина" боролась за независимость страны, другие уверены, что она выступала на стороне нацистов.