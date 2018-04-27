Журналист: Теперь на Украине будет «условно высшее образование»

Об этом он сообщил в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Теперь учреждения, где можно получить диплом о высшем образовании должны будут именоваться «уво» — учреждение высшего образования… Как это скажется на качестве высшего образования на Украине ? Да, никак. Единственное оправдание — аббревиатура «уво» до боли похожа на УДО и видимо аналогичным образом ее и стоит расшифровывать: условно высшее образование. В будущей переименованной, исковерканной, обозленной, аграрной, условной стране никому и не нужное», — отметил он.

Наш собеседник также прокомментировал другие переименования на Украине, отметив, что это делается для отрезания страны от общего культурного поля с Россией

В целом данная практика, по мнению Замдыханова, ни к чему хорошему не приведет.