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Журналист: Теперь на Украине будет «условно высшее образование»
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Журналист: Теперь на Украине будет «условно высшее образование» 

Украина.ру 15 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он сообщил в комментарии изданию Ukraina.ru.
«Теперь учреждения, где можно получить диплом о высшем образовании должны будут именоваться «уво» — учреждение высшего образования… Как это скажется на качестве высшего образования на Украине? Да, никак. Единственное оправдание — аббревиатура «уво» до боли похожа на УДО и видимо аналогичным образом ее и стоит расшифровывать: условно высшее образование. В будущей переименованной, исковерканной, обозленной, аграрной, условной стране никому и не нужное», — отметил он.
Наш собеседник также прокомментировал другие переименования на Украине, отметив, что это делается для отрезания страны от общего культурного поля с Россией.
В целом данная практика, по мнению Замдыханова, ни к чему хорошему не приведет.
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