Киевская полиция создает «цыганскую группу»

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Город Киев — мегаполис толерантный. Необычных проявлений по отношению к гражданам ромской нации не происходит. Мы приняли решение создать совместную группу, в которую войдут правозащитники, полицейские Киева, представители подразделений полиции превенции и мы будем мгновенно реагировать на все возможные проявления», — рассказал глава Нацполиции Сергей Князев

Сегодня также состоялась его встреча с начальником полиции Киева Андреем Крищенко и руководителем адвокатского центра Украинского хельсинского союза по правам человека Борисом Захаровым

Князев сообщил, что в отношении сожжении табора возбуждено дело по хулиганским действиям и намеренному повреждению имущества. Расследование на контроле у руководства Киевской полиции.

Ранее украинские националисты из группировки С14 сожгли табор цыган на Лысой горе. При этом, как они заявляли, данный лагерь был брошен. Однако позже в сеть попало видео нападения националистов на цыган, в том числе и на детей. Сами националисты заявили, что продолжат рейды в отношении цыган.