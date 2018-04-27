«Порошенко надо сушки сушить»

Петру Порошенко необходимо как можно быстрее покинуть занимаемый пост, считает бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин.

Скандал с "компроматом" на Порошенко, который НАБУ готов предоставить депутат Рады Александр Онищенко, негативно отразился на репутации действующего главы государства, отметил Соскин.

"Процесс пошел. Надо Порошенко сушки сушить. Мои любимые выражения — "недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах", "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал", — заявил политолог в эфире телеканала ZIK.

По его мнению, "гон" на Порошенко уже начался, а обстоятельства вынуждают президента уйти с политической арены.

"У него нет рейтинга, он упал, и поднять его нечем. Если началась фаза импотенции, ничего не поможет", — подчеркнул экс-советник.

Как считает Соскин, если Порошенко самостоятельно не оставит занимаемую должность, этим займется окружение президента.

"Порошенко необходимо немедленно подать в отставку, чтобы не накалялась ситуация и, как говорится, под белы рученьки его куда-то не увели", — подытожил политолог.

Ранее депутат Верховной рады Александр Онищенко в эфире телеканала NewsOne обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Как рассказал Онищенко, запись сделали в 2016 году в администрации президента. НАБУ заявило о готовности изучить пленку.

В июне 2016 года в отношении Онищенко завели уголовное дело по статье о хищении госимущества в особо крупных размерах. Кроме того, его подозревают в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации на Украине. После возбуждения дела Онищенко покинул страну, его лишили депутатской неприкосновенности.