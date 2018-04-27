На Украине захотели забрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

В интервью изданию «Обозреватель» Чубаров заявил, что Москва должна передать мост «консорциуму» в виде «компенсации» за «оккупацию» полуострова. «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине », — сказал он.

Депутат Рады также считает, что нужно отслеживать и «публично высказывать, как минимум, предупреждение» всем, кто посещает Крым . По его мнению, поездки в этот российский регион являются «незаконными». Он добавил, что сейчас на Украине обсуждают возможность введения санкций против людей, которые едут в Крым.

Отметим, долгое время Украина вообще не признавала, что Россия строит Крымский мост.

Накануне на Украине назвали ущерб от Крымского моста платой за «русскую весну». До этого украинские военные заявляли об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.