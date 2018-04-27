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Украинский мультфильм «Руслан и Людмила» стал самым кассовым за историю независимой Украины
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Украинский мультфильм «Руслан и Людмила» стал самым кассовым за историю независимой Украины 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Украинский мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» собрал в мировом прокате больше миллиона долларов. А его общие сборы уже составили 2 467 850 $. Таким образом, анимационная лента стала самым кассовым фильмом украинского производства во времена независимой Украины.
В Румынии, к примеру, за первый уикенд «Руслан и Людмила» побили показатели мультфильмов «Тайна Коко», «Фердинанд» и «Босс-молокосос». А это очень даже неплохой результат. Сейчас мультик идет в прокате в 16 странах мира, так что кассовые сборы еще вырастут. Правда в России мультфильм прокатывать, судя по всему, не будут.
«Руслан и Людмила» — это мультфильм о любви бродячего актера к прекрасной Людмиле. Довольно вольная интерпретация сказки Пушкина, но вполне узнаваемая — Черномор, похищенная принцесса и огромная голова тут есть. Правда к ним добавили говорящих зверей, шутки о диетах и романтические свидания.
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