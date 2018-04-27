Ещё
«Парк коррупции» с огромным золотым батоном откроют в Киеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Геннадий Печников
Умер Геннадий Печников

«Парк коррупции» с огромным золотым батоном откроют в Киеве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В киевском ботаническом саду готовят к открытию «Парк коррупции» — проект, который призван привлечь внимание к проблеме коррупции во власти. Об этом сообщает «112 Украина».
Проект презентовали его автор Ярослава Гресь и глава антикоррупционной инициативы ЕС на Украине Эка Ткешелашвили. По словам представителя Евросоюза, молодежь больше не хочет читать длинные антикоррупционные расследования и разбираться во всех нюансах.
"Именно поэтому мы решили говорить с ней в формате интерактивного парка, где через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции объясняем не только, как работает топ-коррупция, но и что делают в Украине, чтобы ее преодолеть", — сказала Ткешелашвили.
Как отмечают организаторы, парк будет состоять из девяти надувных шаров, каждый из которых рассказывает свою историю. Общая площадь его составит 700 кв. м.
Один из залов в парке будет иметь форму 100-метрового золотого батона, который организаторы сравнили с «квинтэссенцией коррупции».
Ранее сообщалось, что на Украине у бывшего сотрудника генпрокуратуры нашли золотую лопату.
Газета.Ru: последние новости
В Крыму ответили на критику Киева в адрес украинцев за отдых на полуострове Кабмин Украины одобрил запрет транзита российских судов Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине245
Путин заявил о новом Атласе мира134
На Украине захотели забрать Крымский мост134
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН33
Путин поблагодарил россиян за понимание75
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение