Экс-командир ВСУ назвал выдумкой рассказы о сильной украинской армии

Экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов в интервью изданию «Обозреватель» назвал выдумкой рассказы властей страны о сильной украинской армии.

«Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит», — сказал Шилов.

По его словам, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась. Шилов подчеркнул, что, если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то половина из них моментально бы это сделало и «ушло на гражданку».

«Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется», — заявил Шилов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил со ссылкой на рейтинг журнала Global Firepower, что украинская армия является самой сильной на европейском континенте среди вооруженных сил стран, которые не входят НАТО

«Лично я в это не верю. По их рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», — сказал Шилов.