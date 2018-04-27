Ещё
Экс-командир ВСУ назвал выдумкой рассказы о сильной украинской армии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Геннадий Печников
Умер Геннадий Печников

Экс-командир ВСУ назвал выдумкой рассказы о сильной украинской армии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов в интервью изданию «Обозреватель» назвал выдумкой рассказы властей страны о сильной украинской армии.
«Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит», — сказал Шилов.
По его словам, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась. Шилов подчеркнул, что, если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то половина из них моментально бы это сделало и «ушло на гражданку».
«Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется», — заявил Шилов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил со ссылкой на рейтинг журнала Global Firepower, что украинская армия является самой сильной на европейском континенте среди вооруженных сил стран, которые не входят НАТО.
«Лично я в это не верю. По их рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», — сказал Шилов.
Rambler News Service: последние новости
Собчак отказалась от поездки на бизнес-конференцию в Крым Украинский министр возмутился отдыху украинцев в Крыму Правительство Украины поддержало предложение о запрете транзита российских судов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине245
Путин заявил о новом Атласе мира134
На Украине захотели забрать Крымский мост134
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН33
Путин поблагодарил россиян за понимание75
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение