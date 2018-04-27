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Британский политик ответил послу Украины на упрек в посещении Крыма
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Британский политик ответил послу Украины на упрек в посещении Крыма 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Британский европарламентарий, представитель Партии независимости Соединенного Королевства Билл Этридж обвинил посольство Украины в Великобритании в неуважении демократических ценностей и свободы перемещения граждан, отвечая на упрек со стороны диппредставительства из-за посещения Крыма. Об этом сообщает издание «Известия».
Ранее посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко в официальном письме заявила, что, посетив полуостров, Этридж «откровенно продемонстрировал пренебрежение суверенитетом и территориальной целостностью независимого государства». «Незаконно посещая оккупированную территорию, вы нарочно играете на руку Кремлю, что является ни чем иным, как позором», — отметила украинский посол. Галибаренко добавила, что незаконное посещение Крыма влечет за собой серьезные последствия, вплоть до ареста и дальнейшего запрета на посещение Украины.
В свою очередь принявший участие в IV Ялтинском междунарождном экономическом форуме Этридж обратил внимание дипломата на то, что как свободный гражданин Великобритании он вправе совершенно свободно путешествовать.
"В этой стране (Великобритании — ред.) мы ценим свободу личности. Моей целью в Крыму было обсуждение вопросов мировой торговли, а также содействие мирному диалогу. Ваше письмо оскорбительно и неуважительно. Оно доказывает ваше глубокое непонимание ценностей свободных людей. Вы угрожаете британскому гражданину в своем письме, а это позорно и неуместно", — подчеркнул политик в ответном письме, которое цитируют "Известия".
Со своей стороны, комментируя ситуацию, сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров заявил изданию, что подобными шагами украинские власти лишь дискредитируют себя.
"Недопустимо, чтобы британским политикам и другим зарубежным гостям ЯМЭФ угрожали штрафами или арестом. Крым активно развивается и привлекает с каждым годом все больше гостей не только из Европы, но и других регионов мира. Выдуманные истории об «оккупации» и угрозы не смогут остановить развитие Республики, жители которой в 2014 году сделали свой выбор", — отметил Назаров.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума — правительство Крыма, Фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В 2018 году форум проходил 19-21 апреля в Ялте. В нем приняли участие 3 тыс. политиков и бизнесменов из 71 страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
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