Британский политик ответил послу Украины на упрек в посещении Крыма

Ранее посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко в официальном письме заявила, что, посетив полуостров, Этридж «откровенно продемонстрировал пренебрежение суверенитетом и территориальной целостностью независимого государства». «Незаконно посещая оккупированную территорию, вы нарочно играете на руку Кремлю, что является ни чем иным, как позором», — отметила украинский посол. Галибаренко добавила, что незаконное посещение Крыма влечет за собой серьезные последствия, вплоть до ареста и дальнейшего запрета на посещение Украины.

В свою очередь принявший участие в IV Ялтинском междунарождном экономическом форуме Этридж обратил внимание дипломата на то, что как свободный гражданин Великобритании он вправе совершенно свободно путешествовать.

"В этой стране (Великобритании — ред.) мы ценим свободу личности. Моей целью в Крыму было обсуждение вопросов мировой торговли, а также содействие мирному диалогу. Ваше письмо оскорбительно и неуважительно. Оно доказывает ваше глубокое непонимание ценностей свободных людей. Вы угрожаете британскому гражданину в своем письме, а это позорно и неуместно", — подчеркнул политик в ответном письме, которое цитируют "Известия"

Со своей стороны, комментируя ситуацию, сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров заявил изданию, что подобными шагами украинские власти лишь дискредитируют себя.

"Недопустимо, чтобы британским политикам и другим зарубежным гостям ЯМЭФ угрожали штрафами или арестом. Крым активно развивается и привлекает с каждым годом все больше гостей не только из Европы, но и других регионов мира. Выдуманные истории об «оккупации» и угрозы не смогут остановить развитие Республики, жители которой в 2014 году сделали свой выбор", — отметил Назаров.