День пограничника на Украине назначили в честь войск Петлюры

По словам президента Порошенко, «Для этого профессионального праздника мы нашли другую дату» По велению президента Украины Петра Порошенко в незалежной «декоммунизировали» День пограничника. Прежде он отмечался, как и в России , 28 мая. Но по словам украинского гаранта, «День пограничника, который отмечался 28 мая, имеет отношение ко Дню погранвойск КГБ СССР и не имеет никакого отношения к украинской истории». Более исторически верно, по его мнению, отмечать День пограничника 30 апреля. В честь побед УНР в 1918 году. И в самом деле, зачем украинским пограничникам ассоциировать себя с защитниками Брестской крепости, когда есть другой пример — гайдамаки Петлюры, проложившие кровавый путь через Киев и Донбасс к границам с «большевистской Россией». Как сообщил Порошенко, « современная Украина является исторической преемницей УНР и гетманского государства“. Есть поговорка: «как корабль назовешь, так он и поплывет». Нынешняя Украина делает все, что бы уничтожить память о своей сопричастности к великим победам XX века, будь то победа в ВОВ или полеты в космос. Но зато с настойчивостью мазохиста желает связать себя узами родства с предателями и политическими неудачниками прошлого столетия. Например, новый День пограничника устанавливается в честь « исторической победы» славянской группы отдельной запорожской дивизии армии УНР под командованием полковника Владимира Сикевича, которая, по новой украинской исторической версии, «освободила Донбасс от большевиков и установила границу Украинской Народной Республики». Как войска Симона Петлюры, к которым и относилась запорожская дивизия, «освобождали» Украину, известно. Достаточно почитать «Белую гвардию» Михаила Булгакова . При «освобождении» ими Киева, например, было расстреляно и повешено 1500 тысяч рабочих завода «Арсенал» . И это не говоря о еврейских погромах, в ходе которых было растерзано не менее 50 тысяч человек. Интересна и личность полковника Владимира Сикевича, который будучи офицером Российской императорской армии, участвовал в боях Первой мировой войны, получив за это семь боевых наград. Но после Октябрьской революции он не стал, как многие однополчане, членом «Белого движения», а подался в армию УНР, предпочтя вернуться в Киев вместе с германскими войсками, с которыми еще недавно сражался на фронте. С подачи немецкого правительства он получил должность генерал-хорунжего УНР и отправился «зачищать» Донбасс от большевиков. При поддержке германских войск его запорожская дивизия подавила мятежников Конотопа, Полтавы Харькова . А затем Славянска , Бахмута, Горловки . Именно там до недавнего времени находилась «зона АТО». Понятно, почему хорунжий, предавший интересы Российской империи, сейчас на Украине считается героем. Правда, уже в 1919 году поборник украинской государственности подался в Австрию , а затем — после поражения Германии в Первой мировой — уехал в Канаду . Где и скончался в пятидесятые годы. Вот в честь деяний этого «Батько Атамана» сейчас и установлен на Украине День пограничника. И здесь трудно опять же удержаться от аналогий. Похоже, для нынешней украинской власти как раз такая политическая карьера и является примером: стремительная кровавая зачистка собственного населения, и долгая позорная эмиграция со скрежетом зубовным в адрес бывшей родины…