Депутаты Рады получают из госказны компенсацию за аренду жилья

Депутаты-миллионеры в Верховной раде не брезгуют получать из госбюджета компенсации за аренду жилья в Киеве. В прошлом году из 175 парламентариев, попросивших компенсацию за жильё, 92 по декларациям отчитались о многомиллионных доходах, сообщил общественный Комитет избирателей Украины (КИУ), на которого ссылаются в пятницу местные издания.

«На аренду квартир и вилл 92 народным избранникам-миллионерам выплачено в минувшем году 32 млн гривен (76,3 млн рублей), но далеко не все из них нуждались в льготах», — отметил глава КИУ Алексей Кошель . Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или за проживание депутата в гостинице. Однако никто не обращает внимания на разъяснение этого же закона, согласно которому на компенсацию могут рассчитывать те, кто не обеспечен жильём в Киеве или проживает дальше 30 км от столицы", — сказал Кошель.

Общественный КИУ выступил с инициативой усовершенствовать соответствующие законодательные рамки, уточнив в них, что «на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их деклараций, имеют достаточную сумму средств для самостоятельного найма жилья». По данным общественной организации «Опора», в украинском парламенте из 450 депутатов официально отразили свои доходы в декларациях около 100 миллионеров.