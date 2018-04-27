Ещё
Депутаты Рады получают из госказны компенсацию за аренду жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Рады получают из госказны компенсацию за аренду жилья 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты-миллионеры в Верховной раде не брезгуют получать из госбюджета компенсации за аренду жилья в Киеве. В прошлом году из 175 парламентариев, попросивших компенсацию за жильё, 92 по декларациям отчитались о многомиллионных доходах, сообщил общественный Комитет избирателей Украины (КИУ), на которого ссылаются в пятницу местные издания.
«На аренду квартир и вилл 92 народным избранникам-миллионерам выплачено в минувшем году 32 млн гривен (76,3 млн рублей), но далеко не все из них нуждались в льготах», — отметил глава КИУ Алексей Кошель. Формально закон позволяет компенсировать средства на аренду жилья или за проживание депутата в гостинице. Однако никто не обращает внимания на разъяснение этого же закона, согласно которому на компенсацию могут рассчитывать те, кто не обеспечен жильём в Киеве или проживает дальше 30 км от столицы", — сказал Кошель.
Общественный КИУ выступил с инициативой усовершенствовать соответствующие законодательные рамки, уточнив в них, что «на компенсацию средств не могут претендовать лица, которые, согласно их деклараций, имеют достаточную сумму средств для самостоятельного найма жилья». По данным общественной организации «Опора», в украинском парламенте из 450 депутатов официально отразили свои доходы в декларациях около 100 миллионеров.
Парламентская газета: последние новости
СМИ назвали ответственного за трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая Киев возмутился отдыхом украинцев в Крыму Россия и Украина прекратили сотрудничество в сфере информации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию592
Джигарханян захотел умереть дома38
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве124
«Россия отдаст Крымский мост в виде контрибуции»85
Майские пенсии доставят по особому графику80
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Криминал
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение