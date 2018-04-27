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Пожар войны: В Киеве пострадал музей Великой Отечественной
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Пожар войны: В Киеве пострадал музей Великой Отечественной 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС Украины в Киеве.
«Сообщение о пожаре поступило в 12:26. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что возгорание произошло в одном из залов на 2 этаже музея — там загорелся подвесной светильник и участок потолка площадью в 2 кв. метра. Сотрудники музея до приезда спасателей пытались погасить огонь с помощью огнетушителя», — отмечается в сообщении.
Во время пожара из музея эвакуировали 26 человек. На место выезжали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.
Пострадавших нет. Причины возгорания и причиненный ущерб выясняются правоохранителями.
Музей истории Великой Отечественной Войны в 2015 году был переименован в Музей истории Украины во Второй мировой войне. Он является одной из визитных карточек Киева благодаря монументу «Родина-мать».
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