Пожар войны: В Киеве пострадал музей Великой Отечественной

Об этом сообщает «112» со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

«Сообщение о пожаре поступило в 12:26. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что возгорание произошло в одном из залов на 2 этаже музея — там загорелся подвесной светильник и участок потолка площадью в 2 кв. метра. Сотрудники музея до приезда спасателей пытались погасить огонь с помощью огнетушителя», — отмечается в сообщении.

Во время пожара из музея эвакуировали 26 человек. На место выезжали 5 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причины возгорания и причиненный ущерб выясняются правоохранителями.

Музей истории Великой Отечественной Войны в 2015 году был переименован в Музей истории Украины во Второй мировой войне. Он является одной из визитных карточек Киева благодаря монументу «Родина-мать».