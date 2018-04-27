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Премьер-министр Украины призывает штрафовать за перегрузку автомобиля
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Премьер-министр Украины призывает штрафовать за перегрузку автомобиля 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ввести штрафные санкции за умышленную перегрузку автомобиля, передает «5 канал». Причем, штрафовать нужно не только владельца транспортного средства, но и лицо, отвечающее за отправку данного груза. «Чтобы также платил штраф грузоотправитель. Груз же ниоткуда не берется. Если ты должен загрузить 40 тонн — загружай 40 тонн. Почему ты загружаешь 60? Вот остановили эту машину, штраф заплатил и элеватор, который грузил, или карьер — также должен заплатить такую же сумму», — объяснил свою позицию Гройсман.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян подтвердил, что соответствующий законопроект о габаритно-весовом контроле уже зарегистрирован в парламенте. Теперь глава правительства надеется, что его поддержат.
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