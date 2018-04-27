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Грызлов: Крупный обмен пленными в Донбассе возможен в ближайшее время
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Грызлов: Крупный обмен пленными в Донбассе возможен в ближайшее время 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ближайшее время станет возможным проведение крупного обмена пленными между Киевом и ополчением. Об этом заявил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.
"Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена, — отметил Грызлов. — Мы готовим возможность обмена по формату «всех на всех», но понятно, что это будет пошаговый обмен. «Всех на всех» сложно — выверяются списки".
Встреча контактной группы, где состоится обсуждение деталей обмена и его точная дата, намечена на 4 мая.
Напомним, что предыдущий крупный обмен пленными был организован в конце декабря 2017 года. Тогда Киев отпустил 237 человек, получив взамен 74 военнослужащих Украины.
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