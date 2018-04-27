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Грузин попросил Путина вернуть ему гражданство РФ
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Грузин попросил Путина вернуть ему гражданство РФ 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Источник в правоохранительных органах Краснодарского края рассказал Телеканалу 360, как 48-летний Нодар М. в течение трех лет пытается вернуть гражданство России. По информации источника, Нодар купил себе паспорт в 90-е и проживал на территории РФ по нему. Однако когда ему исполнилось 45, и пришла необходимость смены паспорта, выяснилось, что документы поддельные.
Нодар обратился в госструктуры с просьбой вернуть ему гражданство, но не смог пройти тест на знание русского языка. Поэтому он обратился к президенту России Владимиру Путину.
«ест все документ подтверждаюши на постоияна проживания россиски федерации. втом числе получена воени билет ссср ски (…) ест собствени недвижемости котори оформлен на мения…», — написал Нодар [грамматика сохранена].
Напомним, что ранее президент Петр Порошенко завил о возросшей ценности паспорта Украины из-за возможности безвизового въезда в страны ЕС, пишет Газета.ру.
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