Грузин попросил Путина вернуть ему гражданство РФ

Источник в правоохранительных органах Краснодарского края рассказал Телеканалу 360 , как 48-летний Нодар М. в течение трех лет пытается вернуть гражданство России . По информации источника, Нодар купил себе паспорт в 90-е и проживал на территории РФ по нему. Однако когда ему исполнилось 45, и пришла необходимость смены паспорта, выяснилось, что документы поддельные.

Нодар обратился в госструктуры с просьбой вернуть ему гражданство, но не смог пройти тест на знание русского языка. Поэтому он обратился к президенту России Владимиру Путину

«ест все документ подтверждаюши на постоияна проживания россиски федерации. втом числе получена воени билет ссср ски (…) ест собствени недвижемости котори оформлен на мения…», — написал Нодар [грамматика сохранена].