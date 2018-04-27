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Губернатор Жебривский объявил о создании конкурента ВСУ
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Губернатор Жебривский объявил о создании конкурента ВСУ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский. По его словам, передовые подразделения бригады будут располагаться по одному в Краматорске, Покровске, Бахмуте и два — в Мариуполе.
«Соответствующую программу формирования бригады утвердили на заседании коллегии Донецкой областной государственной администрации 26 апреля», — написал он.
По словам Жебривского, на реализацию программы в 2018-2019 годах запланировали направить 23,6 млн грн, в том числе из областного бюджета — 5 млн грн, 4 млн грн — из бюджета районов, остальные — из бюджетов городов и объединенных территориальных громад.
Докладывая на коллегии, военный комиссар Донецкого областного комиссариата полковник Александр Сергеев отметил, что бригаду возглавит боевой офицер, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, имеющий ранения и награды.
«Поставил задачу, чтобы бригада самообороны Донетчины по выправке, профессионализму и оснащению была не хуже, а даже лучше, чем бригады Вооруженных сил Украины. Личный состав будет привлекаться к активным действиям в случае обострения российской агрессии, а также в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций», — добавил Жебривский.
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