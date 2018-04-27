Кирилл Фролов: Порошенко натравил нацистов с ломами на православного лидера

Об этом заявил глава «Союза православных граждан» Кирилл Фролов . Ukraina.ru публикует его комментарий.

Нацисты железными ломами жестоко избили Валентина Лукьяника — председателя Союза православных братств Украины , известного врача-реаниматолога, «реаниматора Святой Руси», который проводил регулярные массовые Крестные Ходы в поддержку единства Русской Православной Церкви , против униатского проекта антиканонического вмешательства Константинопольского Патриарха Варфоломея в Малороссию и создания на базе раскольнических групп «Украинской поместной церкви».

Нападение произошло в подъезде дома Валентина Лукьяника. Он пытался защищаться древком от хоругви, которую нес домой для подготовки Крестного Хода — «воцерковленного „Бессмертного полка“», организатором которого является Валентин Лукьяник. Полиция прибыла через час после расправы и даже не тронула нацистов, демонстративно оставшихся на месте и пытавшихся заткнуть рот соседям, спасших жизнь православному исповеднику.

С Лукьяником расправляются не впервые. Сначала «пятая колонна» в УПЦ во главе с Драбинко (Митрополит УПЦ МП Александр Драбинко — ред.), пытающаяся отколоть ее от Матери-Церкви, пыталась обвинить Лукьяника в «политическом Православии», затем нацисты сожгли его квартиру, теперь пытались лично расправиться. За день до расправы Драбинко обвинил Лукьяника в финансировании из Москвы , чем фактически спровоцировал расправу.

Расправа произошла сразу после объявления Порошенко фактической войны Православию на Киевской Руси путем реализации униатского проекта «Украинской поместной церкви». В связи с вышеизложенным мы считаем Порошенко ответственным за расправу над Валентином Лукьяником и считаем саму расправу попыткой сломить массовое Православное Сопротивление униатскому проекту «Украинской поместной церкви».

Мы настойчиво просим Константинопольский Патриархат осудить расправу над Валентином Лукьяником, за которым, в отличие от подписавших «филькины грамоты» патриарху Варфоломею Порошенко и главарей раскола, действительно стоят миллионы православных христиан Юго-Западной Руси!