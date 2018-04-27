Донбасс — между цинизмом Киева и молчанием Москвы

В последнее время украинские националисты всё больше мечтают на тему, как они накажут непокорных жителей Донбасса. «Каждый, кто оказался на оккупированной территории, должен быть лишен тех прав, которые имеют обычные граждане Украины . И для того, чтобы вернуть эти права, он должен подтвердить, что не сотрудничал с оккупационной властью, что он не был ни добровольно, ни принудительно в ВС Российской Федерации — страны-агрессора, оккупанта, которая воюет с нашими вооруженными силами. И самое главное — прежде чем все эти люди получат все права, даже если будет подтверждено, что они не сотрудничали с оккупационной властью, все те права, которые имеют украинцы, должен пройти определенный период», — заявил недавно член украинской партии «Свобода», депутат Верховной Рады прошлого созыва Игорь Мирошниченко

Не так давно заявлением на подобную тему отметился глава украинского МВД Арсен Аваков . По словам министра, Украина должна принять закон о коллаборационистах.

«Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее», — сказал Аваков.

Известны слова и другого украинского политика Юрия Еханурова , о том, что жители оккупированных территорий Донбасса не будут иметь равных прав с украинцами в случае возвращения Донбасса в состав Украины… Эта территория больная, и мы должны это понимать».

Можно в этой связи поражаться откровенной циничности украинского истеблишмента. Но в этой связи хотелось бы вспомнить о другом. О позиции истеблишмента российского.

Начиная с 2015 года, когда стало ясно, что признание ДНР и ЛНР откладывается в долгий ящик, в России заговорили о том, что необходимо выдавать по упрощённой процедуре российские паспорта всем желающим жителям непризнанных республик. Апогея эти разговоры достигли чуть меньше года назад, когда председатель комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о том, что в скором времени процедура получения российских паспортов для жителей Донбасса будет упрощена.

Однако, воз и ныне там. Почему? Ведь такой шаг был бы ярким ответом на высказывания украинских националистов и значительно упрочил бы положение многих жителей республик Донбасса.

— В общем-то, ещё до Русской весны жители Донбасса, да и вообще восточных земель Украины в сознании украинских националистов представлялись некими недоукраинцами, людьми второго сорта, — говорит член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Безпалько . — И дело, главным образом, даже не в том, что жители Юго-Востока плохо владели украинским литературным языком, сколько в том, что они исторически всегда ориентировались на Россию, связывали своё будущее с ней. Отсюда все эти уничижительные, а порой и просто нацистские высказывания представителей украинского истеблишмента. А, следовательно, по логике «свидомых», поразить в правах жителей ДНР и ЛНР — дело самое что ни на есть «разумное».

Конечно, в такой ситуации лучшим решением со стороны России было бы предоставить облегчённые условия для получения российского гражданства всем желающим жителям ДНР и ЛНР. Поскольку это русские люди, которые кроме прочего уже 4 года с оружием в руках борются за право оставаться русскими.

«СП»: — Почему же этого не происходит уже не первый год?

— Россия сама себя связала минскими соглашениями, кроме того мы всё никак не можем выйти из Договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной, который куда более выгоден Киеву, чем Москве в сложившейся ситуации.

По логике вещей, нам необходимо мотивируя тем, что Киев регулярно нарушает минские соглашения, дождаться удобного момента и заявить прямо о выходе из этих не работающих соглашений. Дальше дело за разрывом Договора о дружбе с Украиной, а потом уже можно признавать и независимость донбасских республик. После этого как раз всем желающим можно выдать российские паспорта.

Но я, к сожалению, пока не вижу у российской политической элиты чёткой стратегии по отношении к Донбассу. С одной стороны, они понимают, что Россия не может не поддерживать ДНР и ЛНР. С другой стороны, чёткого понимания, что же нам делать — нет. Особенно нелепость этой ситуации видно на примере задержания граждан Украины, воевавших в ополчении Донбасса. Сейчас решают вопрос о выдаче их Киеву, поскольку они формально нарушили российское законодательство о пребывании в РФ.

И, конечно, националисты на Украине, прекрасно видят и чувствуют это «раздвоение сознание» российской элиты, потому и звучат эти разговоры о том, что жителей Донбасса надо поразить в правах и т.д.

С одной стороны, украинский истеблишмент паразитирует на войне, поскольку больше паразитировать ему не на чем. Экономика Украины сжимается, как шагреневая кожа, процветания от «евроинтеграции» граждане «незалежной» не получили. Остаётся «торговать» войной с теми силами на Западе, которые заинтересованы в нестабильности у границ России. Это помогает Киеву выбивать различные подачки от Запада.

Кроме того, они видят, что Россия не собирается принимать жёстких мер по отношению к режиму Порошенко, и пока не видно, чтобы она собиралась как-то радикально менять положение жителей Донбасса. Хотя облегчить их положение можно было бы, просто упростив выдачу вида на жительство в России жителям ДНР и ЛНР.

«СП»: — Почему всё же в России стали гораздо меньше говорить о выдаче российских паспортов жителям Донбасса?

— Могу только предположить, что идёт некий торг с Западом, и Россия указывает, что может на это пойти, пытаясь добиться неких уступок. Может быть, есть опасения, что это приведёт к неким социальным отрицательным последствиям для России. Хотя я категорически не согласен с такой позицией. России ни в коем случае нельзя пренебрегать желанием миллионов людей получить её гражданство. Причём людей ментально русских, которым не нужна культурная адаптация в российском обществе.

«СП»: — Может быть, дело в пресловутом Чемпионате мира по футболу 2018 и в не менее пресловутом «Северном потоке-2»? Не хотят в данной ситуации осложнять и без того сложные отношения с Западом?

— Если власть и действует, исходя из таких соображений, то это очень сильная перестраховка. Я допускаю, что Германия , например, вынуждена была бы отказаться от «Северного потока-2», если бы Россия объявила своей целью — создание Новороссии от Луганска до Одессы и Тирасполя. Но выдача российских паспортов сотням тысяч или даже миллионам жителей Донбасса, это отнюдь не столь радикальный шаг, чтобы на что-то серьёзно повлиять в международной политике.

Депутат Госдумы Константин Затулин , заявлявший «Свободной прессе» о необходимости выдачи «удостоверения соотечественника» всем желающим жителям Донбасса, ушёл от ответа, делается ли что-то в Госдуме сейчас в этом направлении.

— Сейчас никакие процессы в Госдуме не идут до 7 мая, если говорить откровенно. До назначения правительства мы вам здесь толком ничего не скажем.