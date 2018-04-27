Собчак: в Крым через Киев

Завтра, 28 апреля Ксения Собчак собирается прибыть в Крым , чтобы принять участие в платном бизнес-тренинге в Алуште . Вообще-то для такого визита даме необходимо обладать определенным мужеством, поскольку вряд ли местные жители забыли ее предвыборные публичные эскапады о том, что по стандартам международного права Крым, мол, остается частью украинской территории. Тогда же, в ходе своей предвыборной кампании Собчак намеривалась прибыть на полуостров через Украину , предварительно получив в московском посольстве «незалежной» что-то вроде визы. И это при отсутствии пока визового режима.

Однако планируемый вызывающий поступок даже оставшимся украинским дипломатам показался столь противоестественным, что там заговорили о прямой провокации. А печально известный украинский сайт «Миротворец», коллекционирующий «ворогов батьковщины», даже включил ее в свой черный список. Пришлось ограничиться на полуострове несколькими билбордами.

На этот раз все, видимо, должно срастись. Ксения Анатольевна планирует прилететь в Киев, затем на автомобиле достичь Херсона . И на финише, надо полагать, пересечь пешком наш КПП «Чонгар».

В принципе, предлог для поездки специально выбран неполитический. И в этом смысле выбран грамотно. Мол, мне в Крым по делу срочно — не могу лишить своего внимания тамошних деловых людей, жаждущих со мной пообщаться по глобальным проблемам бытия. Тем более, что тренинг платный — стоимостью для участников от 25 до 50 тысяч рублей, а Собчак поиздержалась на выборах и в отпусках. Да и в спикерах будет неоднозначный бизнесмен Александр Лебедев , который в недавно выпущенных мемуарах «Охота на банкира» расписал в красках, как он, кристально честный банкир, страдал от наездов власть имущих. Словом, союз обиженных и недовольных.

Но понятно, что в нынешних условиях для Собчак важна не сама крымская гастроль за деньги, а выбранный показной маршрут через украинскую территорию. Видимо, после серии оговорок о том, что, хоть Крым и украинский, но вернуть его обратно под сень киевских властей не представляется возможным, Собчак решила сыграть ва-банк.

Ясно, что подобный демарш рассчитан, прежде всего, на западную аудиторию. Маршрут следования не останется без внимания со стороны наблюдателей западнее Бреста, а это гарантия серии интервью и будущего участия в разного рода конференциях по проблемам «урегулирования России ». Не исключено, что в «незалежной» найдутся и тайные спонсоры, которых сейчас для своей наскоро перелицованной партии спешно ищет Собчак.

Вот только не уйти ей и от вопросов в самом Крыму. И главным из них будет: чей же Крым? И что, глядя в глаза крымчанам, ответит Собчак?