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Строительную компанию оштрафовали на 4,7 млн руб за украинских строителей
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Строительную компанию оштрафовали на 4,7 млн руб за украинских строителей 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Компания, привлекшая к строительству детского сада «Якорек» в Евпатории украинских нелегалов, по решению суда заплатит большой штраф. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Было установлено, что в строительных работах были задействованы 36 украинцев без трудовых патентов.
"Все нарушители были привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Российской Федерации с закрытием въезда на территорию нашей страны сроком на 5 лет. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Западная строительная компания», по заказу которой иностранцы выполняли строительно-монтажные работы, Пограничным управлением подготовлены и направлены в МВД по Республике Крым материалы с целью привлечения указанного юридического лица к административной ответственности", — сообщают в пресс-службе.
В итоге, суд вынес решение, оштрафовать компанию на 4,7 млн рублей.
"В результате слушания указанная компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 млн 750 тысяч рублей. На обжалование судебного решения компании есть 10 дней, после которых постановление вступит в законную силу", — уточнили в Пограничном управлении.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, указанные 36 нелегалов трудились на строительстве детского сада, который входит в Федеральную целевую программу.
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