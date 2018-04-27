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Собчак надоели «журналисты-говноеды»
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Собчак надоели «журналисты-говноеды» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Журналист Ксения Собчак раскритиковала коллег за попытку «вовлечь в собственный бред» и назвала их говноедами. Она заявила, что не собирается в Крым, но не исключает возможности поездки на полуостров.
«Как же мне надоели журналисты-говноеды и анонимные каналы, которые пытаются меня вовлечь в собственный бред. Я действительно запрашивала (давно) разрешение на въезд в Крым для агитации. И в принципе не исключаю для себя законного (!) попадания на эту территорию», — заявила Ксения Собчак на своей странице в Instagram.
По ее словам, единственный раз, когда она была в Крыму как журналист, она улетела ровно в день принятия Украиной запретительного закона.
«Но сейчас в Крым я не собираюсь, и давно уже об этом сообщила г-ну Ольшанскому и прочим сильно заинтересованным лицам. Тем более что моим друзьям уже сообщили, что местные власти, узнав о моих встречах с активистами там, запугивает всех тем, что мое посещение грозит «неконтролируемыми провокациями». Но мы-то знаем кто их контролирует, провокации? Те же, кто и бредовые «сливы» от «достоверных источников» устраивают?», — пишет журналистка.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак планирует 28 апреля посетить Крым для участия в бизнес-тренинге, при этом на полуостров она намерена приехать через Украину, сообщил источник, близкий к организаторам конференции в Алуште.
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