Ещё
СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию «запрещенных российских телеканалов», сообщили в ведомстве.
В сообщении СБУ не уточняется, какие именно российские каналы удалось заблокировать.
«Сотрудники службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов», — передает РИА «Новости» сообщение СБУ.
В ведомстве рассказали, что в результате обысков в подпольном центре и у организаторов было изъяты декодер, карта доступа к спутниковому ТВ и серверы.
По данным СБУ, организаторы телекоммуникационного центра предоставляли услуги тысячам абонентов, предоставляя им возможность смотреть запрещенные на Украине каналы.
На организаторов телекомцентра заведено уголовное дело по статье «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин». Напомним, 19 апреля президент Петр Порошенко заявил, что Украина запустила «систему информационного противодействия» вдоль линии соприкосновения в Донбассе, которая будет блокировать «антиукраинские» вещатели.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Собчак решила отправиться в Крым через Украину Украина возвращается в «допотемкинские» времена Порошенко перенес празднование Дня пограничника
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ184
Поставим Макаревича на место647
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились69
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение