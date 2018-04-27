СБУ заблокировала ретрансляцию российских телеканалов

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию «запрещенных российских телеканалов», сообщили в ведомстве.

В сообщении СБУ не уточняется, какие именно российские каналы удалось заблокировать.

«Сотрудники службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов», — передает РИА «Новости» сообщение СБУ.

В ведомстве рассказали, что в результате обысков в подпольном центре и у организаторов было изъяты декодер, карта доступа к спутниковому ТВ и серверы.

По данным СБУ, организаторы телекоммуникационного центра предоставляли услуги тысячам абонентов, предоставляя им возможность смотреть запрещенные на Украине каналы.