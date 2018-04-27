Тень экономики

Теневой сектор составляет существенную часть экономики Украины . Более того, некоторые виды предпринимательства в «серой» и «черной» зонах являются единственными способами заработка для населения. Поэтому «тень» остается и пока будет оставаться частью реальности в национальном хозяйстве страны. «Лента.ру» разбиралась, что собой представляют нелегальный и полулегальный секторы на Украине.

В конце января Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад экономистов Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из австрийского Университета Кеплера. Они подсчитали, что на теневую экономику Украины приходится около 44,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Медина и Шнейдер проанализировали массив данных за период с 1991 по 2015 год. 44,8 — средний показатель за это время. Пик объемов теневой экономики пришелся на 1998 год — 57 процентов, минимальные показатели были в 1991 году — около 39 процентов.

В докладе учли и криминальную деятельность; «статистическое подполье»: законную деятельность, которая тем не менее не учитывается статистикой; самозанятость плюс обычный уход от уплаты налогов. Украинские власти также пытались оценить масштаб проблемы. Так, во втором квартале того же 2015-го министерство экономики страны подсчитало, что «тень» составляет от 35 до 54 процентов. Такой разброс оценок говорит о том, что, по понятным причинам, учесть это явление крайне трудно.

Ведомство использовало четыре методики. Первая вычисляет объемы неучтенного очень просто — подсчитывается разница между реальными расходами населения и розничным товарооборотом. Это позволяет увидеть, насколько граждане тратят больше, чем отмечено в официальной статистике розничной торговли.

Второй метод базируется на том, что определенному объему валового внутреннего продукта соответствует определенное количество произведенной электроэнергии. И если электростанции генерировали больше тока, а ВВП не вырос пропорционально, то это значит, что электроэнергия была потрачена на производство товаров и услуг «в тени». Еще один способ — «тень» считается по числу предприятий, работающих в убыток. Четвертый метод — монетарный. Он основан на предположении, что определенному размеру реального сектора экономики потребно пропорциональное количество денег. Был рассчитан интегрированный показатель на основе четырех методов. По нему объем «тени» с апреля 2014-го по апрель 2015-го вырос на пять процентов.

Тогда же, в 2015-м, издание «Голос народа» опубликовало сведения о самых теневых видах бизнеса. К ним отнесли добычу угля в так называемых копанках — кустарно выкопанных шахтах. Этот вид нелегального предпринимательства характерен для востока Украины, Донбасса. Его годовые обороты оценили в размере до 330 миллионов долларов.

Далее идет рубка леса с оборотом в 100 миллионов долларов. 300 миллионов долларов — годовой оборот незаконной добычи янтаря. Этот вид бизнеса расцвел на западе Украине при постмайданном правительстве. Весной 2016-го глава Ровенской области Виталий Чугунников попросил у Киева ввести в регион части Национальной гвардии. У местных властей больше не было сил справиться с масштабной добычей янтаря.

На северо-западе Украины в год нелегально добывают, по разным оценкам, от 120 до 300 тонн янтаря. В июле 2016-го генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что доходы от нелегальной добычи «слез моря» сопоставимы с бюджетом страны.

Еще один вид теневого или просто черного бизнеса — обмен валюты. Тут журналисты не взялись определить обороты предпринимательства. Контрабанда сигарет также распространена на западе страны. Ее оборот оцениваются в промежутке от 360 до 450 миллионов долларов. Деятельность контрабандистов достигла такого размаха, что в отставку было попросился даже глава Закарпатья — Геннадий Москаль . Некоторые фабрики на Украине ориентированы только на производство заведомо контрабандных сигарет. Они выпускают марки табачной продукции, которые не появляются на внутреннем рынке. К теневому бизнесу отнесли и торговлю с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и отжиг древесного угля. Оборот первого остался неопределенным, второго был оценен в 40 миллионов долларов.

К слову, торговля между подконтрольной Киеву территорией и ДНР и ЛНР — особое, очень интересное явление украинской экономики. Угольная, химическая и металлургическая отрасли юго-востока страны работают в едином комплексе. «Фронт» — линия разграничения проходит по транспортным путям этого комплекса. Понятно, что конфликт увел в «тень» колоссальные денежные потоки и позволил к ним присосаться новым людям и группам. Но для обычных жителей по обе стороны «фронта» это принесло только несчастья.

25 апреля в Донецке Народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко (президента Украины Петра Порошенко ) начал рассматривать обвинения против Киева в блокаде Донбасса. Порошенко инкриминируется ряд уголовных статей — от невыплаты заработной платы до блокирования транспортных путей. По данным Национального банка Украины, только прямой ущерб от блокады составил 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и 500 миллионов в 2018-м. В производстве нелегального алкоголя крутится в год около 100 миллионов долларов. В незаконном изготовлении нефтепродуктов — 550 миллионов.

По данным издания, в западных регионах страны действуют несколько нелегальных мини-НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов). Сырье они получают просто — из врезок в магистральные проводы «Укртранснафты». На выходе получается дизельное топливе, которое продают зачастую дальнобойщики на трассе Киев — Чоп.

В том же 2015 году Государственная служба статистики Украины подсчитала, что в «тени» так или иначе заняты 50 процентов трудоспособного населения. Столь большое число украинцев работает всерую или втемную, потому что работодатель все меньше может предложить наемным сотрудникам. Такое мнение высказал обозреватель издания «Сегодня». «Центры занятости — своеобразный термометр реального сектора экономики Украины. Чем больше людей высвобождается, тем хуже состояние экономики государства. Сегодня термометр показывает — „ребята, мы приехали“. У нас некуда устраивать людей на работу», — так охарактеризовал состояние дел на рынке труда бывший парламентарий и член Комитета по вопросам социальной политики и Владимир Вязивский.

Спустя два года, в 2017-м, ситуация практически не изменилась. Исследование международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров показало, что объем украинской теневой экономики составляет около 1,1 триллиона гривен (около 420 миллионов долларов). Это соответствует почти 46 процентам ВВП страны в предыдущем 2016-м. Украина замкнула тройку государств с наибольшим объемом теневой экономики. Словом, несмотря на все попытки бороться с «тенью», она остается существенной частью украинской экономики. А при падении объемов легального сектора, «серая» зона будет становиться все больше.