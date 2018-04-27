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Порошенко перенес празднование Дня пограничника
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Порошенко перенес празднование Дня пограничника 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переносе празднования Дня пограничника с 28 мая на 30 апреля, чтобы сделать его «созвучным с реальными историческими событиями» в стране.
Об этом Порошенко заявил в Киеве во время торжеств по случаю 100-летия образования государственной пограничной службы Украины, передает ТАСС.
«Этот праздник должен, наконец-то, стать созвучным с реальными историческими событиями именно на Украине», — сказал он.
Украинский лидер заявил, что пограничное ведомство страны «ведет родословную» со времен «военных формирований украинской революции 1917-1921 годов».
«30 апреля 1918 года украинские войска около станции Колпаково установили свои символы на границе Украинского государства. Сегодня исполняется 100 лет сине-желтой границе», — сказал Порошенко.
Также он назвал Украину «исторической правопреемницей Украинской народной республики и Гетманской Державы».
Напомним, 28 мая отмечался профессиональный праздник пограничников во времена СССР. Традиция поддерживается в настоящее время в России и некоторых странах СНГ.
На Украине в 1992 году его перенесли на 4 ноября, но в 2003 году датой празднования вновь сделали 28 мая.
Ранее сообщалось, что День пограничника на Украины намерены перенести на 6 мая, чтобы «декоммунизировать» этот праздник.
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