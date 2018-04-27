СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещенных российских телеканалов

При этом в СБУ не уточнили, ретрансляция каких именно каналов была заблокирована.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", — говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, в результате обысков в подпольном центре и у организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.

По информации СБУ, организаторы телекомцентра предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных на Украине каналов. Возбуждено уголовное дело по статье «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин».