Ещё
СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещенных российских телеканалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СБУ заблокировала ретрансляцию в Киеве запрещенных российских телеканалов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве ретрансляцию запрещенных в стране российских телеканалов, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
При этом в СБУ не уточнили, ретрансляция каких именно каналов была заблокирована.
"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в Киеве ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов. Оперативники спецслужбы установили, что подпольный телекомцентр действовал на территории одного из торговых центров Святошинского района столицы под видом предоставления услуг официальных ТВ-провайдеров. Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали «клиентам» возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", — говорится в сообщении.
По данным Службы безопасности, в результате обысков в подпольном центре и у организаторов правоохранители изъяли оборудование для декодирования спутниковой связи, карточки доступа к сетям спутникового телевидения и серверы.
По информации СБУ, организаторы телекомцентра предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных на Украине каналов. Возбуждено уголовное дело по статье «несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин».
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", «Россия 24», «Звезда», РЕН-ТВ, Life News, «РТР-Планета», RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как «Улыбка ребенка», «Охота и рыбалка», «Мини Муви», «Настоящее Смешное Телевидение». В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
РИА Новости: последние новости
Собчак опровергла сообщения о ее визите в Крым Украинский министр возмутился поездками украинцев на отдых в Крым На Украине запретили аспирин
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ184
Поставим Макаревича на место647
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Кореи помирились69
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение