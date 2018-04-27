Порошенко одобрил ратификацию соглашения с МБРР на получение $150 млн

КИЕВ, 27 апреля. / ТАСС /. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на привлечение $150 млн под государственные гарантии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента.

"Порошенко подписал закон о ратификации Гарантийного соглашения (Проект доступа к долгосрочному финансированию) между Украиной и МБРР", — отметили в пресс-службе. По ее данным, документ регулирует сотрудничество между сторонами, привлечение в украинскую экономику долгосрочных инвестиций в объеме $150 млн под государственные гарантии.

"Соглашение предусматривает получение ПАО «Укрэксимбанк» как заемщиком кредитных средств МБРР для предоставления украинским предприятиям малого и среднего бизнеса средне— и долгосрочного финансирования для производственных нужд: инвестиционного кредитования и финансирования оборотного капитала", — добавили в пресс-службе.

В Киеве рассчитывают, что реализация проекта окажет положительное влияние на развитие малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, создание новых рабочих мест.