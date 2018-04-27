КС Украины признал неконституционным закон о всеобщем референдуме

Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил судья-докладчик по данному делу Василий Лемак.

По его словам, на заседании 26 апреля его проект решения был поддержан всеми судьями.

«Речь даже не о конкретном законе, признанном неконституционным. Речь о череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные (законы)», — цитируют Лемака «Украинские новости».

КС начал рассматривать конституционность данного закона в марте 2016 года.