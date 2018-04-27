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КС Украины признал неконституционным закон о всеобщем референдуме
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КС Украины признал неконституционным закон о всеобщем референдуме 

RT на русском 35 минут назад
Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил судья-докладчик по данному делу Василий Лемак.
По его словам, на заседании 26 апреля его проект решения был поддержан всеми судьями.
«Речь даже не о конкретном законе, признанном неконституционным. Речь о череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные (законы)», — цитируют Лемака «Украинские новости».
КС начал рассматривать конституционность данного закона в марте 2016 года.
Представление 47 депутатов Верховной рады по этому вопросу поступило в суд в декабре 2014 года. По их мнению, парламент, принимая данный закон 6 июля 2012 года, существенно превысил свои полномочия.
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