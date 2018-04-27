Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме

КИЕВ, 27 апреля. / ТАСС /. Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил судья — докладчик по делу Василий Лемак.

"КСУ принял решение, по которому я был докладчиком [о неконституционности закона о всеукраинском референдуме]", — написал он в Facebook. «Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным. Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные [законы]», — отметил он.

КСУ начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме в марте. Соответствующее представление поступило в суд от 57 депутатов Верховной рады в декабре 2014 года. Парламентарии просили КСУ признать неконституционным закон о всеукраинском референдуме, поскольку, по их мнению, Рада, принимая его в июле 2012 года, «существенно превысила свои полномочия». Кроме того, считают депутаты, парламент, принимая закон в целом, нарушил установленную конституцией процедуру рассмотрения и принятия законов.

Согласно закону, принятому в 2012 году, всеукраинский референдум может быть практически по любому вопросу, за исключением тех, проведение которых не допускается Конституцией или законами Украины. Кроме того, в один референдум может быть вынесено несколько вопросов, а сам он — совмещаться с выборами президента, парламента Украины, местных советов и сельских, поселковых, городских глав.