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Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме
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Конституционный суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме. Об этом сообщил судья — докладчик по делу Василий Лемак.
"КСУ принял решение, по которому я был докладчиком [о неконституционности закона о всеукраинском референдуме]", — написал он в Facebook. «Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным. Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные [законы]», — отметил он.
КСУ начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме в марте. Соответствующее представление поступило в суд от 57 депутатов Верховной рады в декабре 2014 года. Парламентарии просили КСУ признать неконституционным закон о всеукраинском референдуме, поскольку, по их мнению, Рада, принимая его в июле 2012 года, «существенно превысила свои полномочия». Кроме того, считают депутаты, парламент, принимая закон в целом, нарушил установленную конституцией процедуру рассмотрения и принятия законов.
Согласно закону, принятому в 2012 году, всеукраинский референдум может быть практически по любому вопросу, за исключением тех, проведение которых не допускается Конституцией или законами Украины. Кроме того, в один референдум может быть вынесено несколько вопросов, а сам он — совмещаться с выборами президента, парламента Украины, местных советов и сельских, поселковых, городских глав.
После одобрения закона в Верховной раде, большинство которой составляли сторонники президента Виктора Януковича, оппозиция пыталась отменить голосование, но за соответствующий вопрос проголосовали лишь 17 депутатов. Они, в частности, выражали опасение, что на референдум может быть вынесено положение, согласно которому президента Украины будут выбирать в парламенте. С требованием отменить закон тогда к парламенту обратился ряд общественных организаций и бывших политиков.
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