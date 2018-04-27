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Восстановленный в должности главы Госслужбы Украины по ЧС пришел на работу
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Восстановленный в должности главы Госслужбы Украины по ЧС пришел на работу 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Бывший руководитель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский пришел в пятницу в свое ведомство после того, как суд восстановил его в должности, передает телеканал «112 Украина».
Накануне Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Бочковский пришел на работу, пока его не пустили", — сообщается в эфире телеканала.
Находясь в здании Госслужбы по ЧС, Бочковский заявил журналистам, что все обвинения в его адрес являются «враньем». «У меня ничего не нашли, нет доказательной базы — ноль», — сказал он.
По данным телеканала, бывший чиновник пришел, чтобы теперь исполнять свои обязанности. Вместе с тем его адвокат заявил, что дальше правовую коллизию с двумя руководителями ведомства должен решать кабмин.
Как сообщил телеканал, нынешний руководитель госслужбы по ЧС Николай Чечеткин находится в командировке.
В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой госслужбы по ЧС был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет ведомство по сегодняшний день.
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