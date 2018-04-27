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Брюссель выделит Украине 100 млн евро на энергоэффективность
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Брюссель выделит Украине 100 млн евро на энергоэффективность 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
Руководитель представительства Евросоюза, посол Хюг Мингарелли заявил о заинтересованности Брюсселя предоставить Киеву помощь в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования.
«ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около 100 млн евро», — сказал Мингарелли, слова которого передает Укринформ.
Он также отметил, что одновременно в ЕС готовится программа на еще около 50 млн евро для поддержки внутренне перемещенных лиц.
Вместе с тем, в январе сообщалось, что Украина не выполнила четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, в связи с чем Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 млн евро.
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