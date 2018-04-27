Брюссель выделит Украине 100 млн евро на энергоэффективность

Руководитель представительства Евросоюза , посол Хюг Мингарелли заявил о заинтересованности Брюсселя предоставить Киеву помощь в реализации программ, касающихся децентрализации, энергосбережения и энергоэффективности, профессионально-технического образования.

«ЕС очень заинтересован в оказании помощи во внедрении реформ, в частности, децентрализации. Немалое внимание мы уделяем сектору энергоэффективности, в который Евросоюз готов инвестировать около 100 млн евро», — сказал Мингарелли, слова которого передает Укринформ

Он также отметил, что одновременно в ЕС готовится программа на еще около 50 млн евро для поддержки внутренне перемещенных лиц.