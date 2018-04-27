Украинские фамилии: какие они на самом деле

Откуда произошли такие фамилии как Ющенко, Хмельницкий, Гаврилюк и Шевченко? Что общего у Тягнибока и Жуйбороды?

Это неповторимое «-енко»

Фамилии, оканчивающиеся суффиксом «-енко», считаются наиболее типичными для украинцев, и не потому, что составляют наибольшую группу, а потому, что практические не встречаются у других славянских народов. Тот факт, что подобные фамилии получили распространение в России объясняется тем, что украинцы после присоединения к Московскому государству в 1654 году составляли вторую по численности после русских этническую группу.

Нужно отметить, что украинские фамилии вошли в обиход раньше, чем русские. Самые первые упоминания о фамилии с суффиксом «-енко» относятся к XVI веку. Их локализация была характерна для Подолья, чуть реже для Киевщины, Житомирщины и Галиции. Позднее они стали активно распространяться на Восточную Украину.

Исследователь Степан Бевзенко, изучавший реестр Киевского полка середины XVII столетия, отмечает, что фамилии оканчивающиеся на «-енко» составляли примерно 60% от всего списка фамильных имен полка. Суффикс «-енко» — уменьшительный, подчеркивающий связь с отцом, что буквально означало «маленький», «молодой человек», «сын». Например, Петренко — сын Петра или Ющенко — сын Юська.

Позднее древний суффикс утратил свое прямое значение и стал употребляться в качестве фамильного компонента. В частности он стал дополнением не только для патронимов, но и для прозвищ и профессий — Зубченко, Мельниченко.

Польское влияние

Долгое время большая часть сегодняшней Украины была в составе Речи Посполитой, что оставило свой отпечаток и на процессе образования фамилий. Особой популярностью пользовались фамилии в форме прилагательных с окончанием на «-ский» и «-цкий». Их основой преимущественно выступали топонимы — названия территорий, населенных пунктов, водных объектов.

Изначально фамилии с подобными окончаниями носила исключительно польская аристократия, как обозначение прав владения той или иной территорией — Потоцкий, Замойский. Позднее такие суффиксы распространились и на украинские фамилии, добавляясь к именам и прозвищам — Артемовский, Хмельницкий.

Историк Валентин Бендюг отмечает, что с начала XVIII столетия «благородные фамилии» стали присваиваться тем, кто имел образование, в первую очередь это касалось священников. Так, по подсчетам исследователя свыше 70% священнослужителей Волынской епархии носили фамилии с суффиксами «-цкий» и «-ский».

Появление в Западной Украине фамилий с окончаниями на «-ук», «-чук», «-юк», «-ак» также происходило в период Речи Посполитой. Основой для таких фамилий стали крестильные имена, но позднее любые другие. Это помогало решать проблему идентификации — выделения конкретного человека из общества и обособления украинца от шляхтича. Так появились Гаврилюк, Иванюк, Захарчук, Кондратюк, хотя со временем эти суффиксы получили более широкое употребление — Попельнюк, Костельнюк.

Восточный след

Лингвисты установили, что в украинском языке не менее 4000 тюркских слов. Это связано с активным переселением некоторых тюркских и других восточных народов в области Причерноморья и Приднепровья в связи с усилившейся исламизацией Кавказского и Среднеазиатского регионов. Все это напрямую отразилось на образовании украинских фамилий. В частности русский этнолог Л. Г. Лопатинский утверждал, что распространенное на Украине фамильное окончание «-ко» происходит от адыгского «къо» («къуэ»), обозначающего «потомок» или «сын».

К примеру, часто встречающаяся фамилия Шевченко, по мнению исследователя, восходит к слову «шеуджэн», которым адыги называли христианских священников. Потомкам переселившихся на украинские земли «шеуджэн» стали добавлять окончание «-ко» — так они и превратились в Шевченко. Любопытно, что фамилии с окончанием на «-ко» до сих пор встречаются у некоторых кавказских народов и татар, а многие из них очень похожи на украинские: Герко, Занько, Кушко, Хатко.

Украинские фамилии с окончанием на «-ук» и «-юк» Лопатинский также относит к тюркским корням. Так, в качестве доказательств он приводит имена татарских ханов — Кучук, Таюк, Паюк. Исследователь украинской ономастики Г. А. Борисенко дополняет список украинскими фамилиями с самыми разнообразными окончаниями, которые на его взгляд имеют адыгское происхождение — Бабий, Богма, Зигура, Кекух, Легеза, Прихно, Шахрай.

А, к примеру, фамилия Джигурда — образец украино-черкесского антропонимического соответствия — складывается из двух слов: Джикур — имени зихского наместника Грузии и Давид — грузинского царя. Другими словами, Джигурда это Джикур при Давиде.

Казацкие прозвища

Среда Запорожского казачества способствовала образованию большого количества самых разнообразных прозвищ, за которыми сбежавшие от зависимости крепостные крестьяне и представители других сословий в целях безопасности скрывали свое происхождение. «По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало», — пишет исследователь В. Сорокопуд. Многие из ярких и колоритных прозвищ, состоящих из двух частей — глагола в повелительном наклонении и существительного впоследствии без всяких суффиксов превратились в фамилии: Задерыхвист, Жуйборода, Лупыбатько, Нездийминога. Некоторые из фамилий можно встретить и сейчас — Тягнибок, Сорокопуд, Вернигора, Кривонос. Целый ряд современных фамилий пошел от односоставных казацких прозвищ — Булава, Горобец, Береза.

Этническая пестрота

Многообразие украинских фамилий это результат воздействия тех государств и народов, под чьим влиянием пребывала Украина в течение столетий. Интересно, что долгое время украинские фамилии были продуктом вольного словотворчества и могли неоднократно меняться. Только в конце XVIII столетия в связи с указом австрийской императрицы Марии Терезии все фамилии приобрели юридический статус, в том числе и на территориях Украины, входивших в состав Австро-Венгрии.

Профессор Павел Чучка указывает на то, что следует отличать «украинскую фамилию» от фамилии принадлежащей украинцу. Например, фамилия Шварц, которая все еще встречается на Украине имеет немецкие корни, а вот производная от нее Шварцюк (сын Шварца) — уже типично украинская.

Благодаря иностранному влиянию украинские фамилии зачастую приобретают весьма специфическое звучание. Так, например, фамилия Йовбан, по мнению Чучки, всегда была престижной, так как происходит от имени святого Иова, который по-венгерски произносится как Йовб. А вот фамилию Пензеник исследователь усматривает в польском слове «пензиць», что переводится как пугать.