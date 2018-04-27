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На Украине возлагают множество надежд на нового президента
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На Украине возлагают множество надежд на нового президента 

Свободная пресса 41 минуту назад
Фото: Свободная пресса
В ходе специального опроса украинцы рассказали, чего ожидают от нового лидера страны. Напомним, выборы в «незалежной» пройдут в 2019 году.
От президента 67% украинцев ждут прекращения военных действий на востоке страны, 57% — усиления борьбы с коррупцией, 38% — возрождения промышленности, 22% — повышение качества медицины, 21% — повышения социальных стандартов, пишет РИА «Новости».
При этом сообщается, что за Петра Порошенко — нынешнего главу государства — на предстоящих выборах собирается голосовать лишь 9% населения. Такие результаты показал опрос социологической группы «Рейтинг». А вот за экс-премьера Украины Юлию Тимошенко голоса готовы отдать 14% украинцев. В настоящее время именно она лидирует в президентском рейтинге.
Кстати, в Госдуме РФ также высказались относительно своих ожиданий от нового президента Украины. Там сказали, что ждут прекращения конфликта в Донбассе и нормализации отношений с Россией.
Ранее «СП» сообщала, что украинский депутат Евгений Мураев считает, что «незалежной» грозит распад из-за ориентации на США. По словам Мураева, страна уже несколько лет находится под внешним управлением, а все инициативы украинской власти «пишутся в Вашингтоне». Также депутат Рады заявил, что с Украиной уже никто не общается, как с равным партнером.
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