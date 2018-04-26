В Украине начал работать крупнейший асфальтобетонный завод 

Как сообщает ЦТС со ссылкой на «Укравтодор», в пгт Дергачи (Харьковская область) 24 апреля 2018 года был введен в эксплуатацию крупнейший и мощнейший в Украине асфальтобетонный завод. За сутки он может вырабатывать 3500 тонн асфальта (320 тонн в час). Производство запущено компанией «Автомагистраль-Юг».
Завод станет основной производственной базой для проведения ремонтных работ на автомагистрали государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка. Кроме того, он будет выпускать асфальтобетонную смесь для дорожного покрытия на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Т-2104 Харьков-Волчанск. В новое предприятие было инвестировано более 2,5 млн евро. На заводе имеется современная лаборатория, которая будет контролировать не только качество готового асфальтобетона, но также и поставляемого для его изготовления сырья. Высокотехнологичное оборудование для предприятия предоставлено итальянской компанией Marini Fayat Group.
«Мы запускаем четырнадцатый собственный асфальтобетонный завод в Украине и пятый завод итальянской фирмы Marini Fayat Group, которая является лидером по производству асфальтобетонных заводов в Европе. Благодаря строительству нового завода мы сможем каждый час делать до 320 тонн асфальта, а это более 3500 тонн в рабочую смену, что на сегодняшний день является рекордным показателем для аналогичных предприятий в Украине», — отметил гендиректор компании «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев. Глава «Укравтодора» Славомир Новак в свою очередь подчеркнул, что открытие новой мощной производственной базы даст возможность значительно ускорить темпы ремонта украинских автодорог.