Ещё
В Украине начал работать крупнейший асфальтобетонный завод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Украине начал работать крупнейший асфальтобетонный завод 

Auto.Today 28 минут назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает ЦТС со ссылкой на «Укравтодор», в пгт Дергачи (Харьковская область) 24 апреля 2018 года был введен в эксплуатацию крупнейший и мощнейший в Украине асфальтобетонный завод. За сутки он может вырабатывать 3500 тонн асфальта (320 тонн в час). Производство запущено компанией «Автомагистраль-Юг».
Завод станет основной производственной базой для проведения ремонтных работ на автомагистрали государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка. Кроме того, он будет выпускать асфальтобетонную смесь для дорожного покрытия на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Т-2104 Харьков-Волчанск. В новое предприятие было инвестировано более 2,5 млн евро. На заводе имеется современная лаборатория, которая будет контролировать не только качество готового асфальтобетона, но также и поставляемого для его изготовления сырья. Высокотехнологичное оборудование для предприятия предоставлено итальянской компанией Marini Fayat Group.
«Мы запускаем четырнадцатый собственный асфальтобетонный завод в Украине и пятый завод итальянской фирмы Marini Fayat Group, которая является лидером по производству асфальтобетонных заводов в Европе. Благодаря строительству нового завода мы сможем каждый час делать до 320 тонн асфальта, а это более 3500 тонн в рабочую смену, что на сегодняшний день является рекордным показателем для аналогичных предприятий в Украине», — отметил гендиректор компании «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев. Глава «Укравтодора» Славомир Новак в свою очередь подчеркнул, что открытие новой мощной производственной базы даст возможность значительно ускорить темпы ремонта украинских автодорог.
Auto.Today: последние новости
Генпрокурор Украины начал борьбу с недобросовестным дорожным ремонтом Верховная Рада предложила увеличить штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах Чемпионат Украины по ралли получил нового титульного спонсора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам215
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1243
Состояние Наргиз резко ухудшилось53
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство68
У террористов нашли химикаты из Солсбери79
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение