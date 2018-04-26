В Украине начал работать крупнейший асфальтобетонный завод

Как сообщает ЦТС со ссылкой на «Укравтодор», в пгт Дергачи (Харьковская область) 24 апреля 2018 года был введен в эксплуатацию крупнейший и мощнейший в Украине асфальтобетонный завод. За сутки он может вырабатывать 3500 тонн асфальта (320 тонн в час). Производство запущено компанией «Автомагистраль-Юг».

Завод станет основной производственной базой для проведения ремонтных работ на автомагистрали государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка. Кроме того, он будет выпускать асфальтобетонную смесь для дорожного покрытия на трассах М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Т-2104 Харьков-Волчанск. В новое предприятие было инвестировано более 2,5 млн евро. На заводе имеется современная лаборатория, которая будет контролировать не только качество готового асфальтобетона, но также и поставляемого для его изготовления сырья. Высокотехнологичное оборудование для предприятия предоставлено итальянской компанией Marini Fayat Group.