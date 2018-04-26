Украина продолжит выполнять авиаперевозки для НАТО даже без РФ — руководитель «Авиалиний Антонова»

Киев, 26 апреля / Синьхуа / — Украина сможет самостоятельно выполнять все заказы НАТО на авиаперевозку крупногабаритных грузов в рамках программы SALIS /Strategic Airlift Interim Solution/ в случае, если из нее выйдет российский участник — группа компаний «Волга-Днепр». Об этом, как сообщили сегодня местные СМИ, заявил коммерческий директор компании «Авиалинии Антонова» Андрей Благовисный.

По словам А. Благовисного, программа НАТО предусматривает использование до шести самолетов Ан-124 «Руслан». При этом в настоящий момент «Авиалинии Антонова» имеют в своем распоряжении семь таких воздушных судов, а также самый большой в мире «транспортник» Ан-225 «Мрия» и тяжелый самолет Ан-22 «Антей».