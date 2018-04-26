Киев, 26 апреля /Синьхуа/ — Украина сможет самостоятельно выполнять все заказы НАТО на авиаперевозку крупногабаритных грузов в рамках программы SALIS /Strategic Airlift Interim Solution/ в случае, если из нее выйдет российский участник — группа компаний «Волга-Днепр». Об этом, как сообщили сегодня местные СМИ, заявил коммерческий директор компании «Авиалинии Антонова» Андрей Благовисный.
По словам А. Благовисного, программа НАТО предусматривает использование до шести самолетов Ан-124 «Руслан». При этом в настоящий момент «Авиалинии Антонова» имеют в своем распоряжении семь таких воздушных судов, а также самый большой в мире «транспортник» Ан-225 «Мрия» и тяжелый самолет Ан-22 «Антей».
SALIS была запущена в 2006 году. В рамках этой программы «Авиалинии Антонова» и «Волга-Днепр» осуществляют перевозку крупногабаритных грузов для стран НАТО и ЕС. Между тем ранее в этом месяце российские СМИ сообщили, что с 1 января 2019 года «Волга-Днепр» намерена прекратить свое участие в SALIS. —0—