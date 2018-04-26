Украина усовершенствует свои законы в области обращения с радиоактивными отходами

Киев, 26 апреля / Синьхуа / — Украина усовершенствует свою законодательную базу в сфере обращения с радиоактивными отходами. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко , слова которого цитирует его пресс-служба.

Франция, Германия, Испания и Швеция. Выступая на мероприятиях, посвященных 32-й годовщине аварии на ЧАЭС, президент отметил, что в процессе изменения законов Киев будет опираться на европейский опыт. Консультативную помощь Украине, в частности, окажут Нидерланды

В то же самое время П. Порошенко заявил, что до конца года Украина также намерена запустить в промышленную эксплуатацию на территории зоны отчуждения ЧАЭС комплекс обращения с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.