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Украина усовершенствует свои законы в области обращения с радиоактивными отходами
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Украина усовершенствует свои законы в области обращения с радиоактивными отходами 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Киев, 26 апреля /Синьхуа/ — Украина усовершенствует свою законодательную базу в сфере обращения с радиоактивными отходами. Об этом заявил сегодня президент Петр Порошенко, слова которого цитирует его пресс-служба.
Выступая на мероприятиях, посвященных 32-й годовщине аварии на ЧАЭС, президент отметил, что в процессе изменения законов Киев будет опираться на европейский опыт. Консультативную помощь Украине, в частности, окажут Нидерланды, Франция, Германия, Испания и Швеция.
В то же самое время П. Порошенко заявил, что до конца года Украина также намерена запустить в промышленную эксплуатацию на территории зоны отчуждения ЧАЭС комплекс обращения с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.
26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв. В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись значительные территории, относящиеся ныне к Украине, РФ и Беларуси. —0—
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