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Депутаты хотят уволить главу «Укравтодора»
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Депутаты хотят уволить главу «Укравтодора» 

Auto.Today 59 минут назад
Фото: Auto.Today
Как стало известно, во вторник 24 апреля депутаты зарегистрировали в Верховной раде проект постановления о снятии Славомира Новака с занимаемой должности. Инициатором является нардеп от БПП Сергей Каплин. Причина такого недовольства со стороны депутатов по отношению в главе «Укравтодора» пока не ясна, пишет UBR. На парламентском сайте также нет ни текста самого постановления, ни сопроводительных к нему документов.
Свою инициативу Каплин назвал «Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины об увольнении исполняющего обязанности Председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Новака Славомира Ришардовича».
Информация о том, что Владимир Омелян подал в кабинет министров представление о снятии Новака с должности, появлялась в некоторых СМИ еще в начале апреля этого года. Но министр инфраструктуры на своей странице в Facebook заявил, что имел в виду Михаила Ноняка, главу «Укртрансбезпеки». А к Новаку у него никаких претензий нет. Теперь, похоже, они появились у народных депутатов.
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