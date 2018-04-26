Участник силовой операции Киева в Донбассе согласился с обвинением Украины в геноциде

ДОНЕЦК , 26 апреля. / ТАСС /. Участник силовой операции Киева в Донбассе, а в прошлом активный сторонник «евромайдана» Александр Мединский в четверг на слушаниях Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против народа страны (УНТ) признал, что действующие власти развязали геноцид. Об этом по завершении очередного заседания сообщило Донецкое агентство новостей.

"На Украине низкий уровень жизни, сложно обычному человеку заработать деньги, а армия стал реальным способом, чтобы прокормить семьи. Те, кто воюет «на передке», получают около 18 тысяч гривен (около $690). Голодных людей, у которых семьи, таким образом заманивают на войну. Я считаю это бесчеловечным на фоне фактического геноцида собственного народа", — заявил Мединский, который в качестве свидетеля выступил на процессе в режиме видеоконференции.

Он добавил, что инициированный режимом Порошенко геноцид коснулся не только Донецкой и Луганской областей, но всей Украины. «В большей степени это относится к жителям „серой зоны“ (районы примыкающие к линии соприкосновения в Донбассе — прим. ТАСС), где затруднен доступ международных организаций, также не выплачивают пособия и пенсии. Около 1,5 млн человек подвергаются нечеловеческому обращению, в том числе со стороны „добровольцев“ (участников добровольческих вооруженных формирований — прим. ТАСС), которые заходят и грабят этих людей. Украина проводит и тарифный геноцид, повышая регулярно коммунальные тарифы до европейских стандартов, не поднимая уровень жизни, » — пояснил свидетель.

По его словам, предстать за содеянное перед трибуналом должны все участники силовой операции в Донбассе, включая представителей действующего военного и политического руководства Украины. Сам Мединский также готов нести ответственность за действия, совершенные в зоне конфликта на востоке страны.

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске , объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела и материалы по преступлениям рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженных формирований, геноцид и т. д. На прошлых заседаниях трибунал рассмотрел обвинения в использовании вооруженных сил против гражданского населения, создании незаконных вооруженных формирований, пытках, грабежах и разбоях, пропаганде войны и блокаде Донбасса.