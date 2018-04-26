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Власти ДНР хотят открыть филиалы «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове
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Власти ДНР хотят открыть филиалы «Оплота Донбасса» в Одессе и Харькове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о намерении открыть филиалы общественной организации «Оплот Донбасса» в Одессе и Харькове.
"Оплот Донбасса" создан в ДНР в 2014 году с началом конфликта на территории Украины. Учредителем и почетным президентом организации является глава ДНР Александр Захарченко. Организация занимается общественной и социальной деятельностью.
"Основная задача… это открытие наших отделений в Одессе и в Харькове. Это тоже приоритетная задача будет", — сказал Захарченко на внеочередной конференции организации «Оплот Донбасса».
Также он отметил, что отделения общественной организации могут быть открыты и в других городах Украины.
На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание «народных республик». После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.
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