Генпрокурор Украины начал борьбу с недобросовестным дорожным ремонтом

Как сообщает «Вечірній Київ», Генеральный прокурор Юрий Луценко собирается с помощью местных прокуратур и представителей Министерства инфраструктуры за три месяца провести тщательную ревизию украинских автодорог. Соответствующее распоряжение уже отдано. Такую информацию разместил на своей страничке в Facebook Андрей Лысенко , сотрудник Генеральной прокуратуры

«В случае выявления разрушений на объектах, будут открыты уголовные производства, а виновные привлечены к уголовной ответственности. Это будет касаться трех категорий лиц — заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора», — обозначил свою жесткую позицию генпрокурор.