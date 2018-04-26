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Генпрокурор Украины начал борьбу с недобросовестным дорожным ремонтом
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Генпрокурор Украины начал борьбу с недобросовестным дорожным ремонтом 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает «Вечірній Київ», Генеральный прокурор Юрий Луценко собирается с помощью местных прокуратур и представителей Министерства инфраструктуры за три месяца провести тщательную ревизию украинских автодорог. Соответствующее распоряжение уже отдано. Такую информацию разместил на своей страничке в Facebook Андрей Лысенко, сотрудник Генеральной прокуратуры.
«В случае выявления разрушений на объектах, будут открыты уголовные производства, а виновные привлечены к уголовной ответственности. Это будет касаться трех категорий лиц — заказчиков, подписавших акты выполненных работ, исполнителей некачественных или несуществующих работ и представителей технадзора», — обозначил свою жесткую позицию генпрокурор.
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