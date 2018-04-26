«Не дай Бог Россия дернется»: АТОшник заявил о катастрофе с армией

«Лично я в это не верю. По их рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», — сказал в комментарии «Обозревателю» экс-командир 5-ой роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов

По его словам, рассказы о сильной украинской армии скорее выдумка.

«Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит», — говорит экс-комбат.

По мнению Шилова, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась.

«Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново», — заявил он.