Соратники Януковича рассказали о том, чего так не хочет слышать Киев 

Так, Андрей Клюев, составлявший мировое соглашение между властью и оппозицией, заключенное 21 февраля, и под которым стоят подписи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, заявил, что соглашение не действовало и сорока минут, поскольку вскоре после его подписания, как только участники встречи разошлись, вооруженные боевики пошли на штурм правительственных зданий. «Мне позвонили сотрудники, сказали что идет штурм, я дал приказ выводить людей из правительства во избежание жертв. В течение полутора часов после этого были захвачены парламент и администрация», — вспоминал Клюев. Однако, несмотря на это, вплоть до 24 февраля Виктор Янукович, по словам Клюева, находился на территории Украины — в Крыму и Харькове, и потому все обоснования его отлучения от должности парламентом еще 22 февраля — неконституционные и являются продолжением государственного переворота. «Янукович пытался переговорить с руководителями стран-гарантов, но, к сожалению, ни до кого не дозвонился, а письма, отправленные нами, остались без ответа. И сейчас идет наглая ложь во всех украинских СМИ о тех днях», — сказал Клюев.
В свою очередь Виталий Захарченко, отказавшийся участвовать в киевском «судилище», рассказал о самых страшных моментах тех дней — когда убивали его подчиненных, и ему уже было ясно, что соглашения, на которые возлагал надежды Янукович, не будут исполняться. «В ночь на 21-е у нас был разговор. Он сообщил, что найден политический выход и есть гаранты. Я высказал свою точку зрения, он попросил конкретных предложений в текст соглашения-протокола, я попросил зафиксировать: на майдане находятся вооруженные люди, они применяли оружие против правоохранителей, нужно возложить обязательства по их разоружению на оппозицию. Этот пункт был внесен. И это важный юридический факт, ему должна быть дана оценка в будущем», — пояснил Захарченко. В целом, по словам экс-главы МВД, во-первых, у него есть достаточно документов и доказательств — в том числе о личностях организаторов расстрелов на майдане, которые из-за опасности для людей в Украине рано обнародовать. Во-вторых, хотя Янукович и не прислушался к его рекомендациям по силовому подавлению радикалов, иного выхода к 21 февраля у главы государства не было. «Когда они пошли на штурм, он спросил, что делать: я сказал, что после трех месяцев бездействия применять силу бессмысленно, что по нам продолжат стрелять, будет кровавая баня, и на нас повесят вину за все. И никто в мире не будет разбираться, кто первый начал. Виновата будет власть. От нас хотели начала гражданской войны. Мы этого не сделали. Это все равно потом сделали они, их покровители», — пояснил Виталий Захарченко.
Николай Азаров также выразил надежду, что соглашение с оппозицией, нарушенное ею, еще послужит доказательством в будущих судах, которые неизбежно восстановят справедливость и докажут, что в Украине имел место вооруженный переворот. «Рукописи не горят, особенно когда под ними стоят подписи министров иностранных дел ведущих стран мира. У этих соглашений нет срока давности и времени истечения, их никто не отзывал и не денонсировал. О них просто никто не вспоминает, потому что это неудобно. Но они есть», — напомнил Азаров.
Между тем В Украине против президента Петра Порошенко возбуждено очередное — десятое по счету уголовное дело. Об этом в своем Facebook сообщил бывший генеральный прокурор Украины Ренат Кузьмин. Он опубликовал постановление Шевченковского районного суда украинской столицы, удовлетворившего его жалобу на бездеятельность чинов Главного управления Национальной полиции по городу Киеву, отказавшихся внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об открытии уголовного дела против президента Порошенко, подозреваемого в «создании преступной организации для уклонения от уплаты налогов».
"Возбуждено новое дело против Порошенко. Уже десятое, по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко. Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции, или это сделали для него «дорогие друзья», а он ничего не знал и не ведал", — написал Кузьмин. Также он напомнил о делах против Порошенко, открытых по его заявлениям ранее. Ко всем этим преступлениям причастен наш незабвенный президент, который собирается повторно избираться в марте 2019 года. Надеюсь, к началу выборной кампании избирателям продемонстрируют результаты расследования всех перечисленных дел, что очень поможет им определиться с выбором кандидата", — написал Ренат Кузьмин.
Тем временем стало известно, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, по данным соцопросов, с 14 процентами голосов избирателей возглавила президентский рейтинг.