Трагедия в Доме профсоюзов: назван возможный виновник

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий лично приказал наемникам препятствовать тушению пожара в одесском Доме профсоюзов. Об этом один из них рассказал в рамках документального фильма «Площадь разбитых надежд», который показал русскоязычный израильский канал ILand.

По словам грузина Цезари Баджалидзе, который называет себя одним из «снайперов Майдана», в составе группы радикалов он был отправлен в Одессу, чтобы «разогнать» Антимайдан, а руководил операцией именно Парубий, который в то время был комендантом Майдана.

Баджалидзе рассказал, что полученный радикалами от Парубия приказ заключался в том, чтобы «приехать, выйти, разрушить все, поджечь и уйти».

«Приказ был с рации, что едут пожарные машины, заблокировать дорогу и не пускать», — сообщил он.

По словам Баджалидзе, этот приказ дал лично нынешний председатель украинского парламента. Также Парубий приказал не позволять запертым в горящем Доме профсоюзов людям покинуть его.

2 мая 2014 года более 40 человек, загнанные в одесский Дом профсоюзов сторонниками Евромайдана, погибли при пожаре в нем.