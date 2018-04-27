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Трагедия в Доме профсоюзов: назван возможный виновник
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Трагедия в Доме профсоюзов: назван возможный виновник 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий лично приказал наемникам препятствовать тушению пожара в одесском Доме профсоюзов. Об этом один из них рассказал в рамках документального фильма «Площадь разбитых надежд», который показал русскоязычный израильский канал ILand.
По словам грузина Цезари Баджалидзе, который называет себя одним из «снайперов Майдана», в составе группы радикалов он был отправлен в Одессу, чтобы «разогнать» Антимайдан, а руководил операцией именно Парубий, который в то время был комендантом Майдана.
Баджалидзе рассказал, что полученный радикалами от Парубия приказ заключался в том, чтобы «приехать, выйти, разрушить все, поджечь и уйти».
«Приказ был с рации, что едут пожарные машины, заблокировать дорогу и не пускать», — сообщил он.
По словам Баджалидзе, этот приказ дал лично нынешний председатель украинского парламента. Также Парубий приказал не позволять запертым в горящем Доме профсоюзов людям покинуть его.
2 мая 2014 года более 40 человек, загнанные в одесский Дом профсоюзов сторонниками Евромайдана, погибли при пожаре в нем.
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