Ещё
Митрополит Симферопольский рассказал о порядке предоставления автокефалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митрополит Симферопольский рассказал о порядке предоставления автокефалии 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Согласие всех поместных православных церквей мира и «неукоснительное соблюдение норм канонического права» необходимы для предоставления автокефалии (независимости) той или иной Церкви, заявил в четверг РИА Новости глава Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Лазарь в ответ на просьбу разъяснить процедуру предоставления автокефалии в связи с нашумевшим обращением президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о даровании автокефалии Украинской церкви.
"Вопросы предоставления автокефалии традиционно рассматриваются в согласии со всеми поместными православными церквами при неукоснительном соблюдении норм канонического права во имя сохранения всеправославного единства", — говорится в ответе на информационный запрос, поступившем в РИА Новости за подписью митрополита Симферопольского и Крымского.
Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
В соответствии со сложившейся практикой, автокефалию может предоставить «Церковь-мать» той церкви, которая находится в ее составе. УПЦ МП ранее заявила, что считает обращение Порошенко превышением власти и вмешательством в церковные дела.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>
РИА Новости: последние новости
Украинский министр возмутился поездками украинцев на отдых в Крым Азаров исключил мирное урегулирование в Донбассе при нынешней власти Бывший премьер Украины Азаров рассказал о "скромной жизни" в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях956
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
Джигарханян впал в кому44
Россия успокоила «запуганных» морпехов США111
Пентагон решил пойти навстречу России42
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение