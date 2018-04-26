Митрополит Симферопольский рассказал о порядке предоставления автокефалии

СИМФЕРОПОЛЬ , 26 апр — РИА Новости . Согласие всех поместных православных церквей мира и «неукоснительное соблюдение норм канонического права» необходимы для предоставления автокефалии (независимости) той или иной Церкви, заявил в четверг РИА Новости глава Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Лазарь в ответ на просьбу разъяснить процедуру предоставления автокефалии в связи с нашумевшим обращением президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о даровании автокефалии Украинской церкви.

"Вопросы предоставления автокефалии традиционно рассматриваются в согласии со всеми поместными православными церквами при неукоснительном соблюдении норм канонического права во имя сохранения всеправославного единства", — говорится в ответе на информационный запрос, поступившем в РИА Новости за подписью митрополита Симферопольского и Крымского.

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В соответствии со сложившейся практикой, автокефалию может предоставить «Церковь-мать» той церкви, которая находится в ее составе. УПЦ МП ранее заявила, что считает обращение Порошенко превышением власти и вмешательством в церковные дела.

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