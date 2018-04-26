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В Киеве на постаменте Вечного огня установили флаг «союза ветеранов АТО»
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В Киеве на постаменте Вечного огня установили флаг «союза ветеранов АТО» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Вечный огонь в Киеве установили флаги Украины и «союза ветеранов АТО». Об этом сообщила пользователь Facebook Ольга Карауш.
"Как минимум, с государственными стягами так не поступают. А если по большому счету: этот обелиск и Вечный Огонь создавали в память нашим дедам, погибшим в Великой Отечественной войне", — написала она.
По словам представителей «Всеукраинского союза ветеранов АТО», дежурящих в парке, флаги установили, чтобы отпугнуть от мемориала радикально настроенных националистов. Это произошло в ночь на 25 апреля, уточняет агентство «Украинские новости».
Вечный огонь в парке Славы в Киеве неоднократно подвергался нападениям вандалов: так, в апреле прошлого года неизвестные похитили бронзовые детали мемориала, а в ноябре дважды заливали его цементом.
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